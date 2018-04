Dono da Pague Menos pode ser preso a qualquer momento por determinação da Justiça

Deusmar Queirós foi condenado a 9 anos por crime contra o sistema financeiro nacional.



O maior empresário farmacêutico do Nordeste e o segundo do Brasil, Deusmar Queirós vai para a cadeia. Ele já foi condenado em segunda instância. O juiz federal Danilo Fontenele decretou a prisão do dono da Pague Menos na semana passada.





Ele ainda não foi preso porque conseguiu uma liminar. Mas com o desenrolar do caso de Lula, a situação de Deusmar deve ter o mesmo final.