DUAS CRIANÇAS SÃO ATROPELADAS NA COHAB 2; VÍDEO

O sinistro ocorreu na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 17h, na rua Raimundo Rodrigues, Cohab 2.





As crianças, uma de 10 anos e a outra 12, vinham da escola Paulo Aragão, quando foram atropeladas por uma motocicleta.





Segundo informações de testemunhas, as crianças saíram da escola e ao atravessar a rua de bicicleta foram colhidas violentamente por uma motocicleta Honda Bros. As crianças foram arremessadas para fora da pista.





Uma ambulância do Samu esteve no local e socorreu as vítimas para o Hospital Santa Casa.



Conforme reportagem de Robério Lima:

Fonte: Robério Lima