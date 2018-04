E TOME ASSALTOS NA CIDADE DE SOBRAL!

Bandidos continuam "pintando e bordando" no município de Sobral!

Cidadão estava realizando uma entrega no bairro Terrenos Novos, precisamente na Rua José Pierre, quando foi abordado por dois criminosos armados de revólver em uma bicicleta. Os indivíduos anunciaram o roubo e subtraíram o celular e a carteira com vítima com dinheiro.





A Polícia foi comunicada do roubo, mas os ladrões não foram localizados.



O crime aconteceu na tarde de ontem (12), por volta das 15 horas.





Fonte: Sobral 24 horas