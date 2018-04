EaD foi pauta de entrevista com Coordenador do Polo Sobral UNINTA

Em entrevista realizada na manhã de quarta-feira (25) com o jornalista Leew Vasconcelos, na FM Paraíso de Sobral, o Professor Me. Harley Gomes de Sousa, Coordenador do POLO SOBRAL de Ensino a Distância (EaD) do Centro Universitário Inta (UNINTA), falou sobre o crescimento e qualidade dos cursos à distância do Centro Universitário INTA – UNINTA.





“Discutir a qualidade no segmento da educação à distância é sempre muito gratificante para nós que fazemos parte da equipe da EaD UNINTA. Atualmente, quando pensamos em qualidade a educação e principalmente nos modelos pedagógicos na educação mediada pela novas tecnologias, temos a discussão sobre a inovação como objeto privilegiado nos posicionamentos teóricos e nas estratégias desenvolvidas pelas perspectivas da tecnologia educacional”, colocou.





De acordo com o último Censo da Educação Superior, divulgado em 2016, o EAD cresce de forma acelerada no Brasil, impulsionado por programas do Governo Federal para facilitar o acesso de alunos ao ensino superior. Anualmente milhares de novos cursos superiores são reconhecidos pelo MEC e o UNINTA se destaca pelas oportunidades e crescimento do número de Polos em todo o território nacional.