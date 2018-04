Epidemia de bactéria comedora de carne humana intriga médicos na Austrália

Casos de úlcera de Buruli, uma doença de pele mais comumente encontrada na África, vem causando preocupação na Austrália. Altamente infecciosa, a bactéria já se espalhou em várias regiões do país, principalmente no estado de Victoria. Os casos da doença aumentaram num total de 400% nos últimos anos, de acordo com os médicos. Já foram gastos mais de 1 milhão de dólares australianos, o equivalente a quase R$ 2,6 milhões, em pesquisas sobre a Buruli.





Em um estudo publicado nessa segunda-feira, 16, no Medical Journal of Austrália, os especialistas advertem que o surto da doença, descrito como uma epidemia, requer uma resposta científica urgente.





A forma como a doença se espalha é desconhecida. A maioria dos casos na África está associada a pessoas que vivem perto de pântanos e outros ambientes aquáticos. Entretanto, na Austrália, os casos estão frequentemente ligados a modos específicos de transmissão, como mosquitos e gambás, segundo o especialista em úlceras de Buruli, o pesquisador Andrés Garchitorena.









Sobre a Úlcera de Buruli





Causada pela bactéria Mycobacterium ulcerans, a Buruli emite toxinas que destroem células e gordura da pele, além de pequenos vasos sanguíneos, levando à formação de úlceras e perda do tecido. Com o passar do tempo, a área infectada vai aumentando de tamanho e pode levar à desfiguração permanente ou incapacidade. A doença, geralmente, afeta os membros, mas também pode ser encontrada no rosto e no corpo. (O Povo)





