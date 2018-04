Estados Unidos e Alemanha lideram compra de cera de carnaúba cearense

O Ceará apresentou uma pequena queda nas exportações de cera de carnaúba no primeiro trimestre de 2018, em comparação com 2017, passando de US$ 15,4 milhões para US$ 14,3 milhões. Os Estados Unidos e Alemanha compraram mais da metade da cera cearense. O primeiro com US$ 5,3 milhões e a segunda com US$ 2,1 milhões. Ceará e Piauí são os principais exportadores de cera de carnaúba do Brasil.





As informações são do Ceará em Comex, estudo do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).