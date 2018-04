Estudantes de Odontologia UNINTA visitam CEO e UBS na cidade de Massapê

Na manhã da última segunda-feira (09), os acadêmicos do primeiro semestre do curso de Odontologia do Centro Universitário Inta (UNINTA) realizaram uma visita técnica a Unidade Básica de Saúde (UBS) e ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Massapê.





Durante a visita foram exploradas questões relacionadas aos princípios e diretrizes do SUS e como isso acontece na prática e em relação ao trabalho de acolhimento ao cidadão e o diálogo e referenciamento entre as unidades de saúde. De acordo com a coordenação do curso de Odontologia, outras turmas do primeiro semestre devem realizar a visita ainda durante o mês de abril.





A atividade faz parte do módulo de Saúde Coletiva, ministrado pelo Prof. Me Jander Magalhães, que no momento trabalha com os estudantes conceitos fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com Prof. Jander, há importantes aspectos a serem destacados na visita. “No curso trabalhamos os conteúdos de forma modular, onde há especial atenção com a qualidade do conteúdo teórico, mas desde o primeiro semestre os acadêmicos tem também a oportunidade conhecer a realidade prática dos serviços", colocou.





Para o acadêmico Francisco Adriano Rocha, "a visita foi extremamente proveitosa. Visto que, para toda a turma, já no primeiro semestre, foi possível ter tido um contato muito próximo às instalações de um consultório odontológico de uma UBS e um CEO. Além disso, tivemos a oportunidade de ouvir experiências e conselhos de Cirurgiões Dentistas mais experientes", comentou.





A visita contou com o apoio da Secretaria da Saúde do município de Massapê, através do Dr. Reginaldo Pinto, assessor técnico na gestão e também docente do UNINTA, e da Coordenadora de Saúde Bucal, Dra. Liliane Pereira.