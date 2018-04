Estudantes do UNINTA participam de atividade preparatória para o ENADE

Na noite da última terça-feira (27), os Cursos de Jornalismo e Serviço Social do Centro Universitário Inta (UNINTA), reuniram acadêmicos e professores em uma aula preparatória para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). A ocasião possibilitou o esclarecimento de dúvidas, além de reiterar a importância da prova para o corpo docente e discente da instituição.





Na abertura do evento, a coordenadora do Curso de Jornalismo, Profa. Me. Liliane Luz, deu as boas-vindas aos estudantes, já a Profa. Me. Nayara Machado, coordenadora do Curso de Serviço Social acrescentou: “como seremos nós os próximos a fazer o exame, também precisamos ter compromisso, tanto com quem ainda está começando, quanto com os alunos que já passaram por aqui”, explicou.





A Profa. Juliana Linhares, coordenadora do Curso de História da modalidade Ensino a Distância (EaD), reforçou a importância da prova. “A prova do ENADE serve como avaliação para muitas empresas na seleção do profissional antes de sua contratação, lembrando para todos que sem a nota do ENADE não é possível colar grau”, afirmou.





Ao final da aula houve um momento de confraternização e sorteio de brindes para os presentes.