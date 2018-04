Fantasma de mulher pede para moradores desenterrarem esculturas em Boa Viagem

Na entrada de Boa Viagem há uma imagem de aproximadamente 3 metros, da padroeira, Nossa Senhora.Uma “história do além” está ganhando repercussão na cidade de Boa Viagem, no Sertão Central, distante 220Km da capital cearense. Segundo relatos de moradores, uma mulher está aparecendo no bairro César Cals e pedindo ajuda para desenterrarem imagens de santos que estariam enterrados na sua casa, naquela área residencial. A vizinhança estaria até disposta a ajudar, não fosse um detalhe: a moradora já morreu há alguns anos.





Os relatos da aparição do fantasma feminino foram divulgados pelo radialista de uma emissora local, Luis de Sá. Uma moradora da Rua Maria Aguiar de Aragão, onde o caso vem ocorrendo, relatou a ele que o vulto da ex-vizinha, Alzira, em um vestido branco, aparece nos sonhos dela e de amigas, contando que está passando por dificuldades no mundo espiritual e somente desenterrando as esculturas terá sossego.