Fim de semana com 39 assassinatos no Ceará e uma nova chacina em Fortaleza

Trinta e nove pessoas foram assassinadas no Ceará em 72 horas. Os crimes de morte ocorreram em mais um fim de semana sangrento no estado. Somente em Fortaleza, 24 pessoas acabaram sendo mortas entre a sexta-feira (20) e o começo da madrugada desta segunda-feira (23), numa média de um assassinato à cada três horas. Entre os crimes, uma chacina que deixou quatro mortos e vários feridos na zona Oeste da cidade.





Em Fortaleza, os 24 assassinatos ocorreram nos seguintes bairros: Antônio Bezerra (4 mortos), Granja Lisboa (2), Barra do Ceará (2), Jardim Guanabara (2), José Bonifácio, Mondubim, Genibaú, Itaperi, Quintino Cunha, Conjunto Palmeiras, Cidade dos Funcionários, Vila União, Vicente Pinzón, Parque Dois irmãos, Edson Queiroz, Fátima, Sapiranga-Coité e Passaré.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), houve o registro de apenas quatro assassinatos, nos Municípios de Caucaia (2 casos), Itaitinga e Maracanaú.





No Interior, foram registrados 11 crimes de mortes, sendo seis na região Sul e outros cinco na Norte. Na Região Sul, os crimes ocorreram nos seguintes Municípios Limoeiro do Norte, Crato, Palhano, Juazeiro do Norte, Beberibe e Aiuaba. Na Região Norte, os cinco assassinatos ocorreram em Jijoca de Jericoacoara, Itapipoca, Massapê, Trairi e Itapajé.





Mulheres





Entre as 39 vítimas dos homicídios figuram, ao menos, seis mulheres. Cinco foram mortas em Fortaleza, nos bairros Jardim Guanabara, Conjunto Palmeiras, Vicente Pinzón, Antônio Bezerra e Edson Queiroz. A sexta vítima foi assassinada no Distrito de Gualdrapas, na zona rural do Município de Trairi, no Litoral Norte do estado.





O dia com maior número de assassinatos foi o sábado (21), feriado de Tiradentes, com o registro de 20 casos, sendo 15 deles em Fortaleza, um na RMF e quatro no interior. No domingo, foram mais 16 casos (8 em Fortaleza, 2 na RMF e seis no interior). Já na madrugada desta segunda-feira (23), um homicídio foi registrado no Distrito de Primavera, Município de Caucaia.





Crimes





Ainda na sexta-feira (20), a Polícia registrou um assassinato no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, onde um jovem, identificado como Francisco Wagner da Silva dos Santos, foi morto quando jogava uma partida de futebol society no campo do Departamento de Edificaçõess, Estradas e Transportes (Dert).