Fim de semana registra 36 assassinatos e Ceará já acumula 1.709 casos de homicídios em 2018

Trinta e seis pessoas foram assassinadas no Ceará nos três primeiros dias do fim de semana prolongado em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, na terça-feira (1º de maio). Com isso, o número de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) no estado, no acumulado de janeiro a abril, chega nesta segunda-feira (30) a 1.709 casos. Entre os dias 1º e 29 de abril, foram registrados 350 assassinatos, sendo a maioria, 118 casos, em Fortaleza.





Entre a última sexta-feira (27) e o começo da madrugada de hoje (30), 36 pessoas foram assassinadas nas seguintes áreas do estado, Fortaleza (com 10 casos), Região Metropolitana de Fortaleza/RMF (13), Interior Sul (8) e Interior Norte (5). Entre as 36 pessoas assassinadas, estão quatro mulheres. Duas foram mortas na Capital (nos bairros cais do Porto e Jacarecanga). Outras duas, na Região Metropolitana, nos Municípios de Maracanaú (no Parque Tijuca) e Pacajus (no bairro Aldeia).





Em Fortaleza, os 10 assassinatos do fim de semana ocorreram nos seguintes bairros: Jangurussu (2 casos), Cais do Porto, Siqueira, Vila Velha, Floresta, Itaperi, Jacarecanga, Bom Jardim e Aldeota.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 13 pessoas foram assassinadas nas últimas 72 horas, nos seguintes Municípios: Caucaia (4 crimes), Maracanaú (3), Pacajus (2) Horizonte (2), Maranguape e Itaitinga.





No Interior Sul, oito assassinatos mobilizaram as autoridades policiais nos seguintes Municípios: Jaguaribara, Russas, Morada Nova, Crato, Barro, Tabuleiro do Norte, Jaguaribe e Milhã.





No Interior Norte, foi registrada a menor quantidade de homicídios no fim de semana. Foram apenas cinco casos, nos Municípios Santa Quitéria, Varjota, Itapajé, Cruz e Guaraciaba do Norte.





Mulheres mortas





Ainda na sexta-feira (27), a Polícia registrou o assassinato de uma mulher em Fortaleza. O crime aconteceu na Rua Amâncio Philomeno, no bairro Cais do Porto, no Grande Mucuripe. A jovem Francisca Élita Ribeiro de Sousa, 25 anos, foi assassinada a tiros por dois homens que fugiram numa motocicleta. A Polícia suspeita é de que o crime está ligado ao tráfico de drogas na comunidade.





Na tarde de sábado (28), o corpo de uma jovem foi encontrado com marcas de violência em uma estrada de terra na comunidade Parque Tijuca, no Município de Maracanaú. O corpo da vítima estava ao lado de uma bicicleta. A garota não foi identificada e, provavelmente, morta a golpes de faca. O corpo foi recolhido pela equipe da Perícia Forense (Pefoce).





Na madrugada de domingo (29), uma jovem foi assassinada, a tiros, no bairro Aldeia, no Município de Pacajus. Vítima não foi identificada.





E no começo do domingo, por volta de 18 horas, mais uma mulher acabou sendo assassinada. O crime ocorreu na Rua São José, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. A vítima recebeu vários golpes de faca e teve morte imediata. (Fernando Ribeiro)