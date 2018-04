FORAGIDO DA CADEIA DE SOBRAL É PRESO PELA FORÇA TÁTICA EM TIANGUÁ

A prisão ocorreu na noite de segunda (09), durante patrulhamento realizado pelos policiais da Força Tática (Sgt Lemos, Cb Henrique, Sd Santiago) na Avenida Prefeito Jaques Nunes nas imediações do bairro do seminário em Tianguá. Durante a abordagem do indivíduo foi feito uma checagem de seu nome o que constatou que se tratava de um foragido da Cadeia Pública de Sobral identificado como GABRIEL DE PAIVA PERES, 22 anos, residente no município de Meruoca. Em seu histórico criminal constam passagens na policia por crimes de furto, ameaça, roubo, receptação, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.





O homem foi preso e conduzido a Delegacia local para os procedimentos legais. (Ibiapaba 24 horas)