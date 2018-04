GRANJA-CE: CONDUTOR DE QUADRICICLO SOFRE VIOLENTO ACIDENTE DURANTE TRILHA NO PARAZINHO. VEJA VÍDEO

Durante a manhã deste domingo, 29, um empresário do ramo de aparelhos celulares em Camocim e Granja sofreu um grave acidente no distrito de Parazinho, zona rural do município de Granja.





De acordo com as informações que circulam pelas redes sociais, um grupo de motociclistas participavam do Rally Mulheres de Batom quando um condutor de um quadriciclo muito conhecido como Jean da Oficel, perdeu o controle e colidiu violentamente com um poste de energia. Jean teria sofrido duas fraturas no fêmur e foi logo socorrido para a UPA de Granja, local onde foi avaliado pela equipe médica e por volta de 13h foi transferido Fortaleza. Ainda de acordo com as informações, horas depois mais três motociclistas deram entrada acidentados na UPA de Granja.



Fonte: Camocim Polícia 24h