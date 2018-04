Grendene abre novo espaço de eventos voltado para Educação

No ano em que a Grendene completa 25 anos em Sobral, presenteia seus colaboradores com um moderno e confortável Espaço de Eventos. A abertura do novo ambiente aconteceu no dia 16/04 com o lançamento da XXV SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Mesmo já possuindo mais de 20 pequenos auditórios, a empresa não contava com uma estrutura capaz de receber um público superior a 120 pessoas. Carecia, portanto, de um local apropriado para atender à sua crescente demanda de desenvolvimento de pessoas, inovação e ao seu Modelo de Excelência Grendene – MEG.





O Espaço de Eventos foi concebido com o que há de melhor em acústica, áudio, vídeo, segurança e conforto. Com capacidade para mais de 500 pessoas, o novo espaço permite dispor várias formas de layout para responder às mais atuais tendências de aprendizagem ativa.





Educação Corporativa sempre foi uma aposta da Grendene para sustentar suas estratégias e resultados. Em 2017 a Academia Grendene assumiu o escopo de "Universidade Grendene", dada a amplitude e complexidade de temas e públicos que precisa atender. Um exemplo concreto disso foi o recente investimento no Espaço de Eventos.





Desta forma, a Grendene segue mantendo seus propósitos e compromissos em relação ao desenvolvimento de seus colaboradores para continuar entregando aos seus clientes, o máximo de valor através de suas marcas, produtos e experiências de compra.