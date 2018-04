Guarany de Sobral inicia semana de treinamentos visando jogo contra o Icasa e apresenta mais um goleiro

Começou a semana de preparação para mais uma batalha na Série B do Campeonato Cearense de 2018. O Cacique do Vale se reapresentou nesta segunda-feira (16), no Estádio do Junco, onde os atletas do bugre foram submetidos a treinamentos físicos e técnicos, em atividade coordenada pelo auxiliar técnico do clube, Silmar Simão.





Mais um goleiro foi contratado pela equipe. A diretoria de futebol confirmou a contratação do goleiro Alex, que estava no Parnahyba-PI e que inclusive já treinou com o restante do grupo no início desta semana.





''Estou muito feliz por ter a oportunidade de atuar em um clube tão amado no Ceará. Espero poder contribuir com os companheiros e juntos conseguirmos o acesso tão desejado'', disse o goleiro.





De acordo com o diretor de futebol, Marcos Maciel, mais um lateral esquerdo é aguardado pela comissão técnica durante a semana. A contratação será a última da equipe no estadual.





Na próxima rodada, o bugre encara o Icasa. O jogo está agendado para às 20:15 de quinta-feira (19), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.





Fonte: Ascom Guarany Sporting Club