Guardas Civis Municipais garantem tranquilidade nos espaços públicos de Sobral

A presença dos novos Guardas Civis Municipais de Sobral já pode ser percebida nas ruas e praças da cidade. Ao todo, 85 novos agentes entraram em serviço no início do mês de abril, representando um aumento de quase 60% no efetivo da corporação. Com isso, a Secretaria da Cidadania e Segurança do município ampliou a cobertura da guarda, garantindo sua presença no Centro e em outros bairros da cidade.



Alguns estudantes se sentem mais seguros ao frequentar locais públicos, como por exemplo, a Praça do São Francisco, como é o caso de Cleimara Gomes. “Não só eu, mas todo mundo que frequenta a praça, que senta ou que espera alguém se sente mais seguro com eles”, falou a estudante.

No bairro Cohab II, a presença permanente dos guardas elevou a sensação de segurança dos professores e pais de alunos do Centro de Educação Infantil Terezinha Rodrigues da Silva. “Pra gente foi muito importante a chegada deles na nossa região, aqui na pracinha em frente à escola. Os pais também gostaram muito da ideia do prefeito ter mandado os guardas pra cá, tornou mais seguro”, disse a diretora escolar, Ana Iza Melo.

Moradores de outras cidades também reconhecem a importância da presença dos novos servidores. Cássia Maria, é estudante e mora em Hidrolândia, viaja todos os dias para Sobral, onde faz curso técnico em enfermagem. Ela afirma se sentir mais segura com a presença dos guardas.“O mundo de hoje tá muito violento e com eles aqui a gente sabe que a violência é menos”, falou Cássia.

Segundo o secretário da Cidadania e Segurança de Sobral, Erlânio Matoso, “o objetivo é esse, ocupar os espaços e garantir mais tranquilidade para a população, (...) ocupar os espaços públicos e vencer cada vez mais o medo e a resistir a oferta de crimes que existiam antigamente”, disse Erlânio.