Helicóptero envolvido na morte de líderes do PCC será utilizado pela SSPDS

Segundo governador Camilo Santana, Estado obteve autorização da Justiça Federal para que a aeronave seja utilizada pela Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer)

O helicóptero utilizado no duplo assassinato de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Ceará fará parte da frota de aeronaves da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, neste sábado (28), durante evento no município de Eusébio.





Segundo o gestor, o Estado obteve autorização da Justiça Federal para que o helicóptero seja utilizado pela Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). "Vamos adesivar [a aeronave] com o nome da Polícia para ser utilizada pela Secretaria de Segurança Pública", afirmou Camilo.





Localizada e apreendida no interior de São Paulo no dia 2 de março, a aeronave modelo EC 130 encontra-se em Fortaleza há cerca de três semanas, conforme informou a assessoria de comunicação da Ciopaer. Segundo o tenente-coronel Marcos Costa, relações públicas da Coordenadoria, o helicóptero, avaliado em pelo menos R$ 2,5 milhões, possui sete lugares e apresenta componentes mecânicos semelhantes aos de outras aeronaves já usadas pela SSPDS.









Origem da aeronave





O helicóptero foi utilizado no assassinato dos traficantes Rogério Jeremias de Simone, o "Gegê do Mangue", e Fabiano Alves de Souza, o "Paca", no dia 17 de fevereiro, na reserva indígena Lagoa Encantada, em Aquiraz.





No interior de São Paulo, a aeronave foi localizada após uma revista ao apartamento do piloto Felipe Ramos Morais, que realizou o transporte dos membros da facção no dia do crime e estaria envolvido na execução.