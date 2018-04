Homem é assassinado a facadas e filho da vítima se vinga matando suspeito

Minutos após esfaquear Eliseu da Silva, assassino foi morto a tiros pelo jovem de 18 anos. A arma utilizada no crime, segundo delegado, foi emprestada por uma facção criminosa.





Após discussão em um bar, um homem identificado como Eliseu da Silva Ribeiro, de 48 anos, foi morto com um golpe de faca em um bar na rua Dois, em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





O crime ocorreu por volta do meio dia deste domingo (8) e, minutos depois, o filho da vítima, Dener Jefersson Anselmo Ribeiro, 18, vingou a morte do pai, efetuando três disparos contra a cabeça de Jonas Ferreira Barbosa, 65 anos.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) informou que o idoso ainda conseguiu fugir do estabelecimento em uma bicicleta, mas acabou sendo alcançado por Dener.





O jovem, também conhecido como Keké, fugiu e chegou a se esconder em uma residência nas proximidades, mas foi localizado e preso cinco horas após cometer o homicídio. Eliseu foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento no peito e morreu.





De acordo com o delegado plantonista da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, Wagner Jorge Cavalcante, o jovem assumiu a autoria do crime e, inclusive, já responde na Justiça por assalto a mão armada e tráfico de drogas. E a arma utilizada pelo jovem, acrescenta, foi emprestada por uma facção criminosa da qual ele faz parte.





Ainda segundo a SSPDS, Dener já tinha passagens quando menor, por homicídio, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso, mas o caso vai ser transferido para a Delegacia de Pacatuba.





Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foram deslocadas para os locais das ocorrências. (Diário do Nordeste)