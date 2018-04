Por volta das 7h30 da manhã de ontem (2), a vítima de Antonildo Silva Batista, 51 anos, natural de Guaraciaba do Norte, foi assassinado com vários golpes de facão. O crime aconteceu na zona rural, no sítio Bananeiras.





O acusado do crime já foi identificado pela Polícia.





Uma equipe da Perícia Forense esteve no local do sinistro e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





Fonte: Sobral 24 horas