HOMEM É EXECUTADO A BALA NA LOCALIDADE DE ANGICOS, MUNICÍPIO DE CARIRÉ

Um crime de morte foi registrado na noite desta quarta-feira (18), na localidade de Angicos, município de Cariré. Segundo informações, a vítima foi identificada por Valnélio, de aproximadamente 36 anos, morava na localidade de Torto, município de Sobral. As Polícia Civil e Militar estiveram no local do crime, realizando os primeiros levantamentos.

Vítima: Valnélio



A Perícia esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





A Polícia Civil de Sobral abriu um inquérito policial para apurar o homicídio.





Com informações de Cariré Notícias