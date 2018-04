Homem invadem igreja católica e executam homem com vários tiros na cabeça

De acordo com testemunhas, a vítima era usuária de drogas e estava marcada para morrer. Ele foi executado próximo ao altar.





Um homem foi assassinado neste domingo (1) dentro de uma igreja católica no bairro Barroso, em Fortaleza. O crime aconteceu no final da tarde, quando homens armados perseguiram Francisco Fábio dos Santos, 40, que era usuário de drogas.





Ele estava em casa quando foi surpreendido pelos acusados do crime. Ele tentou fugir para o interior da igreja, os os executores invadiram o local e efetuaram vários disparos na cabeça de Fábio, que morreu próximo do altar.