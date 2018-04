Homem "se sequestra", pede resgate para esposa e é preso com comparsa

Um homem foi preso nessa sexta-feira (20), em Ipatinga, no Vale do Aço, após forjar o próprio sequestro e pedir dinheiro de resgate para a esposa. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava desaparecido há três dias e foi localizado em um ponto de venda de drogas.





A mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência informando o desaparecimento do marido aos militares. Ela estava recebendo ligações do de um suposto sequestrador que exigia uma quantia de R$3 mil como valor de resgate. Entretanto, a voz ao telefone era de um comparsa de seu marido.





Conforme levantado pela investigação, o homem já teria enganado outras pessoas na região dizendo que estava sendo ameaçado e pegando empréstimos de até R$ 1 mil. O dinheiro teria sido gasto com drogas.





O homem e seu ‘sequestrador’, que na verdade era um comparsa, foram presos e encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil. Com os indivíduos foram encontrados uma faca, dinheiro, dois celulares, um par de luvas e porções de droga. (Bhaz)