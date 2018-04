Um homem identificado pela alcunha de "Murici", subiu em um poste de iluminação pública e testou praticar o suicídio. Uma equipe da Coelce desligou a corrente elétrica.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, negociando com Murici. Felizmente, depois de muita negociação, o homem conseguiu descer sem nenhuma lesão.





Confira o vídeo:

Vídeo R. Soares