HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE SANTA QUITÉRIA

Um jovem foi executado na tarde deste sábado (28), em frente a um depósito de água, na rua Manoel Rufino Magalhães, no bairro Piracicaba, em Santa Quitéria.





Gerardo Ximenes de Paiva, funcionário daquele estabelecimento, estava sentando na calçada, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto Honda Bros, que chegaram e efetuaram dois disparos contra ele, vitimando fatalmente e caindo na calçada.





Após a ação, a dupla fugiu, tomando rumo ignorado. Equipes da Polícia Militar e do Raio estiveram no local, já colhendo maiores informações e trabalham nas diligências no sentido de capturar os suspeitos. A Perícia Forense já foi acionada para a remoção do corpo.