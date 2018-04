HOVET do UNINTA reforça campanha de Combate ao Abandono Animal

O Hospital Veterinário (HOVET) do Centro Universitário Inta (UNINTA), em alusão ao mês do Combate ao Abandono Animal, anualmente comemorado durante o mês de abril, destaca a campanha “Torne-se um Protetor HOVET”. A campanha que se estende durante o ano tem o objetivo de dividir os custos de cuidados médicos com os Protetores cadastrados e que resgatam animais abandonados.





De acordo com o coordenador do HOVET, Allysson Rodrigues, a ação consiste na divisão de 50% do custo total de serviços de saúde para os animais que são abandonados nas ruas e trazidos pelos Protetores. “Para efetivar o desconto de 50% nos procedimentos, a pessoa interessada deve estar devidamente cadastrada junto ao HOVET e comprovar que o animal é abandonado. O cadastro para se tornar um ‘Protetor HOVET’ pode ser feito na recepção do atendimento, que funciona 24 horas por dia’’, destacou.





Segundo o coordenador pedagógico do HOVET, Prof. Me. Alessandro Magno Lutosa de Moraes, a campanha também tem o objetivo de controlar a reprodução dos animais de rua com a castração e prestar auxílio aos animais abandonados. “O nosso objetivo de aproveitar o mês de conscientização e combate ao abandono de animais também é focar os esforços da equipe técnica do hospital veterinário e a sociedade civil para, em parceria, ajudar no controle de reprodução destes animais com a castração. Pois não existe viabilidade para uma instituição arcar com todos os custos sozinha; tendo em vista que cuidados médicos custam muito. Por isso, o hospital dividirá os custos com os Protetores cadastrados, que serão os guardiões dos animais”, declarou.





A amante dos animais, Lucilia Carneiro, que há seis meses é uma Protetora HOVET, comentou sobre a iniciativa e os benefícios da promoção. “O HOVET faz um bom trabalho em compartilhar conosco o melhor atendimento aos nossos anjos de quatro patas. A iniciativa facilita o processo de adoção dos nossos animaizinhos. Quando adotei o meu cãozinho, o Tobby Carneiro, tive uma experiência incrível de amor, gratidão, felicidade e senti o verdadeiro amor incondicional”, colocou.









Serviço:

Hospital de Pequenos Animais UNINTA

Atendimento 24 horas

Travessa Roma, Bairro Dom Expedito - Sobral - CE

Tel: (88) 9 9951 0382 36143133