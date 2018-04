I Workshop do Mestrado em Biotecnologia do UNINTA

Nos dias de 12 a 13 de abril, o Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou o I Workshop do Mestrado em Biotecnologia. O evento recebeu cerca de 100 participantes, entre estudantes de graduação, pós-graduação, professores do UNINTA e de outras instituições acadêmicas. Foram debatidos temas como Ética na Profissão, Sequenciamento de DNA, dentre outros.





A comissão organizadora foi composta pela Coordenação do Mestrado, representada pela Profa. Dra. Magaly Sales Monteiro, pelos professores Dr. João Batista Cajazeiras e Dra. Jessica Maria Leite dos Santos e uma turma de estudantes. O evento contou com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), da Pró-Reitoria Executiva Institucional (PROEX), do Setor de Comunicação e da Multinacional “QIAGEN”.





O estudante do Programa de Mestrado, Fernando Raul Correia, participou da organização e destacou a importância da experiência. “Nós conseguimos um contato maior com profissionais de todo o Brasil, então abre um leque de conhecimento para todos que participam. É uma experiência bacana, poder ter uma visão maior do que está acontecendo hoje na pesquisa em Biotecnologia no país.”





Para a coordenadora, Profa. Magaly Sales, o objetivo do evento foi conquistado. “Conseguimos divulgar os temas e avanços da Biotecnologia, desenvolvidos pelos docentes do nosso Programa de Pós-Graduação, que integrou a participação de discentes e docentes com renomados pesquisadores de instituições nacionais”, comentou.





A comissão do evento agradeceu ainda aos estudantes da graduação da Biomedicina e Mestrado do UNINTA pelo apoio na organização, bem como aos palestrantes Dr. Jorge Luiz Martins, Prof. Dra. Kyria Santiago do Nascimento, Profa. Dra. Renata Albuquerque Costa, Profa. Dra. Jessica Maria Leite dos Santos e Prof. Dr. Bruno Marques Teixeira.