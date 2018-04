IFCE Sobral abre inscrições para 280 vagas em cursos técnicos

Inscrições começam nesta segunda-feira, 16 de abril, e seguem até 27 de abril. São ofertadas 280 vagas em oito cursos técnicos gratuitos.

O campus de Sobral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) lançou o edital do processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos. As inscrições serão realizadas entre os dias 16 e 27 de abril, exclusivamente pela internet. Ao todo, são ofertadas 280 vagas em oito cursos, todos gratuitos.





A taxa de inscrição é de R$ 40. Para solicitar a isenção da taxa, os candidatos precisam, após fazer a inscrição pela internet, entregar a documentação necessária na sede do campus (avenida Dr. Guarani, nº 317, bairro Derby Clube), entre os dias 16 e 20 de abril, no horário de 8h às 12 horas e de 13h às 17 horas. Têm direito a isenção candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular e que possuem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; e candidatos declarados baixa renda.





As ofertas são para oito cursos técnicos gratuitos (Agroindústria, Agropecuária, Eletrotécnica, Fruticultura, Mecânica, Meio Ambiente, Panificação e Segurança do Trabalho). Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter concluído o ensino médio. As aulas são no turno da noite, com exceção dos cursos de Agropecuária e Segurança do Trabalho, que são vespertinos (tarde). Cada curso conta com 35 vagas.





A data das provas (Redação e Conhecimentos Gerais) será 27 de maio, no turno da manhã. O resultado final será divulgado no dia 3 de julho e as aulas iniciam no dia 29 de outubro. Para se inscrever, o candidato deve acessar o endereço eletrônico do IFCE ( http://qselecao.ifce.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=4650 ), onde poderá também consultar o edital para obtenção de mais informações.