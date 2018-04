INÍCIO DO PROJETO "FORÇA TÁTICA" PARA A REGIÃO NORTE DO CEARÁ!

Na data de hoje, dia 23/04/2018, teve início a expansão do Projeto FORÇA TÁTICA para a Região Norte do Interior do Estado, com a realização do Nivelamento das Forças Táticas do 3o. BPM, destinado a qualificar os integrantes das 4 Companhias do 3o. Batalhão Policial Militar (Sobral, Camocim, Tianguá e Massapê), o "Guardião da Zona Norte", comandado pelo Ten Cel Assis, Oficial de enorme competência.





O Nivelamento será realizado pelo Batalhão de Polícia de Choque da PMCE, coordenado pelo Cap David, e todo o treinamento terá duração de uma semana, onde os instruendos terão aulas práticas nas disciplinas de: Instrução Tática Individual, Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo, Abordagem Policial, Patrulha Urbana, Patrulha Rural, Armamento e Equipamento e Tiro Policial, num total de 50 h/a.





A Força Tática - FT é uma Tropa de Elite especializada no enfrentamento e combate às facções criminosas e quadrilhas de assaltos a bancos, e ao tráfico ilícito de drogas e substâncias entorpecentes, que atua principalmente nas manchas criminais objetivando a diminuição do índice de homicídios (Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI) e o CVP (Crimes Violentos contra o Patrimônio), e sua rigorosa doutrina é baseada na famosa ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) da PM do Estado de São Paulo.





Parabéns ao Exmo. Sr. Cel Viana, Comandante-Geral da PMCE, e ao Cel Adriano, Comandante-Geral Adjunto da PMCE, por mais esse reforço na luta contra o crime no Interior do Estado, e aos envolvidos diretamente no Projeto - FORÇA TÁTICA: Cap David (Coordenador do Nivelamento das FTs), Ten Abreu e Ten Jair (Coordenação-Geral das Forças Táticas), e a todos os demais, pois com qualificação e apoio, esses nobres Guerreiros partirão direto para o enfrentamento da criminalidade.





A FT é uma Tropa Especial que chega para somar e ampliar a segurança pública na Região Norte de nosso Estado.