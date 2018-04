INSEGURANÇA: Moradores do bairro Santa Casa constroem muro no meio da rua para evitar acesso de marginais

Uma operação envolvendo Policiais Militares, Guardas Municipais e Fiscais de Urbanismos da prefeitura de Sobral, realizou na manhã de segunda-feira (02), uma desobstrução de rua ocasionada pela construção de um muro no meio da rua para fechar uma viela que dá acesso ao bairro e servia como rota de fuga de marginais.





De acordo com um morador, que preferiu não se identificar para evitar represálias, a iniciativa partiu de um vizinho e os demais acataram a ideia.





A intenção dos moradores que residem na Rua do Bueiro, situada no bairro Santa Casa, foi construir o muro para evitar a frequente rota de fuga de marginais que praticam disparos com asmas de fogo contra os adolescentes de grupos rivais que moram na área e tem assustado muito a população.





A operação pretendeu restabelecer na comunidade, a sensação de segurança para a população fortalecendo o trabalho dos agentes de seguranças que atuam no território, para inibir a ação dos bandidos. Para isso, já foram intensificadas as blitz nas ruas, também instalado a unidade móvel da Uniseg, com policiamento 24 horas.

(Célio Brito)