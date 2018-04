INSEGURANÇA: Mulher vai para entrevista de emprego no aeroporto e tem pneus do carro furtados na rua

A mulher havia comprado o carro há uma semana, e pretendia fazer um seguro ao sair da entrevista de emprego.

Deixar o carro estacionado, voltar e encontrar o veículo sem dois pneus. Foi o que ocorreu na manhã desta segunda-feira (2), em frente ao Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.





Uma administradora de empresas deixou o veículo parado em uma rua ao lado da Avenida Senador Carlos Jereissati, por volta das 8 horas da manhã, em frente a um supermercado.





Segundo a vítima, ela estacionou o carro, modelo Ford Ka, e atravessou a avenida do aeroporto para a entrevista de emprego.





“Como vi muitos carros estacionados, deixei sem problemas. Fui ao aeroporto, fiz a entrevista, passei 2h30, quando cheguei, nem percebi nada. Entrei dentro do carro, dei a partida e vi que o carro não estava saindo. Pensava até que era problema no motor, fui olhar o motor e não tinha nada. Quando olhei para o chão, estavam tiradas as duas rodas laterais e os parafusos ainda estavam no chão”, relatou a vítima, em entrevista ao programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT.





Após constatar que faltavam as duas rodas do lado esquerdo do veículo, a mulher pediu ajuda a caminhoneiros que ficam nas proximidades, descarregando mercadorias para o supermercado. De acordo com eles, casos desse tipo são recorrentes no local.





A mulher havia comprado o carro há uma semana e planejava, após a saída do aeroporto, fazer o seguro do veículo. (Tribuna do Ceará)