INTERNAUTA DENUNCIA A INSEGURANÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SOBRAL!

Internauta relata a insegurança pública na cidade de Sobral e cobra mais segurança para o bairro Sinhá Sabóia.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde! Venho através dessa mensagem expressar minha raiva e indignação com a segurança de Sobral. Sou morador do bairro Cohab 2 e nessa noite entraram em nossa casa e gracas a Deus que o vagabundo não nos fez nada, mas fico me questionando onde está a segurança que a prefeitura e o prefeito Ivo gomes vende nas redes sociais? Até quando nós, povo sobralense iremos está vuneraveis a vagabundagem em Sobral? No inicio do governo do prefeito Ivo Gomes foi prometido um parque urbano no sinhá saboia de trazer lazer para os moradores e acabar com o pantanal e o suvaco da cobra, mas até agora nada foi feito e continuamos exposto a essa onda de assalto."