INTERNAUTA DENUNCIA O PÉSSIMO ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO DE SOBRAL!

Confira a denúncia na íntegra:

"Atenção usuários do CSF do Centro não vá e não leve parentes para tomar contra a Gripe lá





Na tarde desta quinta-feira (26), um paciente com dificuldades de locomoção foi levado por seus familiares ao referido posto para se vacinar contra a gripe, mas infelizmente foi negado atendimento pela responsável por aplicar as vacinas.









De acordo informações de seus familiares a paciente estava no carro aguardando, pois mesma que tem uma prótese no quadril, dificultando sua locomoção, onde foi solicitado a atendente que fosse aplicar a vacina nela e a mesma foi ignorante por demais, dizendo que não ia sair da sala dela para aplicar injeção em ninguém e que nós tivesse achando ruim fosse denunciar ao Temer e que ninguém mexeria com ela."