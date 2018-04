Juíza do Distrito Federal faz audiência por WhatsApp

A magistrada Ana Louzada usou o aplicativo para acelerar o andamento de um processo de pagamento de pensão alimentícia.

Para acelerar o andamento de um processo, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) Ana Louzada, titular da 1ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, realizou uma audiência sobre pensão alimentícia por WhatsApp. A medida foi tomada porque os pais envolvidos residem em países diferentes, e a autora da ação não tinha conhecimento nem sequer do endereço da parte que aparece no processo como réu.





Como a autora tinha o telefone da pessoa processada, a juíza fez a citação e a intimação para a audiência por meio de mensagem pelo WhatsApp. Na ocasião, foram enviadas fotos do processo para que a parte tivesse ciência do conteúdo e, ainda, nomeou-se defensor público para assisti-la.





A magistrada conta ainda que, na data e no horário designados, entrou em contato com a parte por meio da chamada de vídeo do aplicativo. “A audiência [feita na semana passada] transcorreu sem qualquer prejuízo para nenhuma das partes. Ao contrário, saíram todos contentes por terem resolvido suas vidas e a do filho”, afirma.





Para a juíza, “os benefícios do uso de WhatsApp para citação e intimação são imensos, uma vez que agiliza o andamento processual e faz com que o direito seja exercido”. As intimações pelo aplicativo de mensagens instantâneas têm sido usadas no TJDFT desde outubro de 2015. O projeto-piloto foi implantado no Juizado Especial Cível de Planaltina, por iniciativa da magistrada Fernanda Dias Xavier.