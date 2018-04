Justiça fixa multa diária de R$ 500 mil a manifestantes no entorno da PF em Curitiba

Ordem cita que movimentos sociais, pró e contra Lula, estão descumprindo liminar anterior que impedia montagem de acampamentos e prejuízo ao trânsito de pessoas. Juiz fala em evitar força policial.





A Justiça do Estado do Paraná fixou multa de R$ 500 mil por dia aos movimentos sociais que ocupam o entorno da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, onde está preso o ex-presidente Lula.









A decisão é da sexta-feira (13) e deve ser cumprida imediatamente.





O despacho, assinado pelo juiz substituto Jailton Juan Carlos Tontini, da 3ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba, cita que os manifestantes, pró e contra Lula, estão descumprindo uma ordem liminar do dia 8, que determinava que os réus não impedissem o trânsito de pessoas na área e que não fossem montados acampamentos e estruturas semelhantes nas proximidades da PF.





O magistrado fala na decisão em evitar "a necessidade de medidas mais enérgicas, como, por exemplo, o uso de força policial".





Desde a condução do ex-presidente Lula à sede da PF em Curitiba, no dia 7, cerca de 500 pessoas acampam na vizinhança do prédio da instituição, conforme contagem da Polícia Militar (PM).