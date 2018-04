LAMENTÁVEL: HOMEM MORRE EM QUEDA DE MOTO NA ZONA RURAL DE IBIAPINA

Um homem morreu em uma queda de moto na zona rural de Ibiapina. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (29), no Sitio Jurema. A vítima foi identificada como ANTONIO JOCELIO RODRIGUES COUTINHO, 37 anos, condutor da moto Honda CG 125 Fan, ano 2007/2008, cor cinza, placa HYH 3875.





A vítima teve morte imediata. O local do acidente foi preservado por policiais militares do Destacamento de Ibiapina com o apoio de Agentes da Guarda Municipal até a chegada da equipe da Perícia Forense de Sobral. (Ibiapaba 24 horas)