Liminar determina abertura de postos de combustíveis durante feriados

Medida restabelece vigência da convenção coletiva de 2017, que expirou em dezembro. Patrões e empregados ainda não chegaram a consenso para definir convenção de 2018.

A Justiça do Trabalho do Ceará determinou, através de liminar proferida nesta sexta-feira (20), a abertura dos postos de combustíveis nos feriados em todo o Ceará. A decisão garante o funcionamento dos postos de combustíveis no feriado de amanhã (21), de Tiradentes.





A liminar, assinada pelo desembargador Francisco José Gomes, restabelece ainda a vigência da convenção coletiva de trabalho de 2017, acertada entre o sindicato patronal (Sindipostos) e o laboral (Sindospetro), até que uma nova norma coletiva seja firmada.





A convenção coletiva, segundo informações do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE), expirou em dezembro de 2017, gerando um impasse entre patrões e trabalhadores, que não conseguiram, até o momento, chegar a um consenso para firmar a convenção coletiva de 2018.