MAIS SAÚDE PARA OS COREAUENSES!

A Secretaria de Saúde promoveu um encontro com os médicos do município de Coreaú e Moraújo , em parceria com a 11a CRES e a Policlínica de Sobral. A fim de trabalhar o Protocolo de classificação dos encaminhamentos de consultas e exames para a Policlínica.





Essa estratégia implantada possibilitará que as pessoas mais necessitadas, por gravidade, tenham mais rápido acesso aos serviços da Policlínica, fornecendo um atendimento de melhor qualidade já que o usuário será encaminhado com todos os exames básicos necessários para avaliação especializada.