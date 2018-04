MAIS UM ADOLESCENTE É ASSASSINADO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, EM SOBRAL

O primeiro crime aconteceu na noite de sábado, dia 31, o nome do adolescente não foi repassado para a nossa reportagem, nem o que o que motivou o crime. Já na tarde desta segunda-feira, dia 02, mais um adolescente foi assassinado no centro socioeducativo Zequinha Parente, e mais uma vez o nome da vítima não foi repassado para nossa reportagem. No local, várias pessoas estavam em busca de informações do que estava acontecendo.



A vítima foi identificada como Eduardo Carreiro Lima, 18 anos, natural de Poranga/Ce.