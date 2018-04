Marido da coleguinha Simone se filia ao PDT e é elogiado por Cid Gomes

Kaká Diniz é empresário do ramo de entretenimento.

O ex-governador Cid Gomes tem um novo queridinho no PDT, é o empresário do mundo do entretenimento Kaká Diniz, marido da cantora Simone, que faz dupla com a irmã Simaria.

Kaká se filiou ao partido na sexta-feira (6) e recebeu elegios de Cid, não só pelo o que Deus ou a genética lhe deu, mas por ter um milhão de seguidores no Instagram. Isso mesmo. O esposo de Simone é capacitado para concorrer a uma vaga à Câmara em outubro porque tem um milhão de seguidores numa rede social.





“Não foi o que Deus deu a ele, o que a genética deu a ele ou a bênção de um casamento fez. O Kaká tem um milhão de seguidores no Instagram, no Brasil inteiro. Desse número, metade é no estado do Ceará”, disse Cid.



(Com informações do Cearanews7)