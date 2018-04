Mototaxista é assassinado em Pacajus e se torna a 34ª pessoa executada na cidade em 2018

Subiu para 34 o número de pessoas assassinadas, neste ano, no Município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (a 49Km da Capital). Na tarde desta segunda-feira, mais um mototaxista foi morto na periferia da cidade. É o terceiro profissional da mesma categoria executado nas últimas semanas, segundo dados da Polícia.





O homem morto a tiros na tarde de ontem em Pacajus foi identificado como Edvan da Silva Costa, que tinha 32 anos de idade e ganhava a vida realizando corridas para passageiros entre o Centro da cidade e os bairros e Distritos daquele Município e cidades próximas, como Horizonte e Cascavel.





Na tarde de ontem, Edvan aceitou realizar mais uma corrida e acabou sendo levado para a morte. A emboscada aconteceu na Rua da Lama, no bairro Cruz das Almas, local onde outros crimes já foram registrados neste ano.





A Polícia não sabe, ainda, quem matou o taxista nem os motivos da execução.





Últimos





No fim de semana, três pessoas foram assassinadas em Pacajus. No sábado, Marcos Ednaldo de Lima Maia foi assassinado, a tiros, na localidade Mangueira. Cerca de duas horas depois, Francisco Leandro Silva da Costa acabou morto, também a tiros, no bairro Pajeú.





No domingo, o adolescente Thállysson Saraiva da Silva, 16 anos, foi morto, a tiros no bairro Lagoa Seca. A Polícia não conseguiu ainda descobrir se os crimes recentes têm ligação.





(Fernando Ribeiro)