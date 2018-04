MPCE requer transferência de internos do Centro Socioeducativo de Sobral

Segundo o promotor de Justiça de Defesa da Infância e Juventude, Plínio Augusto, a unidade conta com, pelo menos, o dobro da capacidade, prejudicando a vivência.

Uma Ação Civil Pública foi ajuizada, nessa quinta-feira (5), pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), requer a transferência de todos os adolescentes internos da Unidade de Internação Provisória Doutor Zequinha Parente. O local é para adolescentes em regime provisório e a lotação máxima deve ser de 40 internos.





De acordo com o promotor de Justiça de Defesa da Infância e Juventude com atribuição na Saúde Pública da Comarca de Sobral, Plínio Augusto, a quantidade de jovens no local sempre foi superior ao numero previsto pra unidade. Em 2017, chegou a ter 99 adolescentes.





"O pior de todos os malefícios é a dignidade, porque dentro das unidades existem as ações de ressocialização, como cursos. Quando você tem uma superpopulação, dificulta fazer isso, sem falar na segurança, fica difícil fazer a vigilância com um número tão superior ao esperado. Além de que, em um dormitório que é pra 10, ficam 30, ou seja: piora a higiene, risco de doenças e favorece as brigas entre eles", relata o promotor do MPCE.





Foi nesta unidade que dois internos foram assassinados, um devido à briga por facções criminosas e outro por ter cometido estupro anteriormente.





De acordo com a ação do MPCE, devem ser mantidos na unidade apenas os adolescentes que estejam internados provisoriamente.





Em caso de descumprimento, o Ministério Público pede que seja determinada uma pena de multa pessoal dirigida ao gestor da Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas), no valor de R$ 10.000,00, acrescida de multa diária no valor de R$ 1.000,00, por adolescente internado fora das condições especificadas, dobrada a cada 30 dias.





