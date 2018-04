NOTA DE ESCLARECIMENTO DA ESCOLA JARBAS PASSARINHO

A Escola Jarbas Passarinho esclarece sobre uma publicação deste Blog, datada de 14.04/2018, onde denuncia que um aluno tinha solicitado uma declaração e a referida escola teria negado





A instituição educacional Jarbas Passarinho esclarece que: O aluno que fez esta denúncia e a senhora sua mãe procuraram a escola para requerer uma declaração que o aluno estava cursando a primeira série do ensino médio, no turno matutino, na manhã do dia 13/04/2018. O pedido não foi atendido depois de ser constatado que este aluno nunca frequentou às aulas no corrente ano letivo. A constatação se deu por não haver registro de frequência do referido aluno e do mesmo não ter sido reconhecido por parte dos colegas de sala e pelos seus professores.