NOTA DE ESCLARECIMENTO DA FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO

A administração da Funerária São Francisco vem a público esclarecer que tal noticia é ABSOLUTAMENTE FALSA, visto que na referida unidade os únicos procedimentos realizados são a ornamentação dos corpos (Vestimenta, maquiagem e floramentos), reitera ainda que possui uma clinica de tanatopraxia porém a mesma esta localizada na BR 222, Distrito Industrial de Sobral e possui todas os aparatos necessárias para realização de seus trabalhos com ética e responsabilidade social. Apresentamos na oportunidade laudo da vigilância Sanitária datada do dia 02/04/2018 atestando a improcedência de tal denuncia e que não foi encontrada nenhuma evidencia que a justifique.

O grupo empresarial Plasfran possui mais de 20 anos de atuação na cidade de Sobral e sempre trabalhou com seriedade, respeito e dignidade ao ser humano.