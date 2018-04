NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), esclarece que o Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Estádio do Junco), passa por um momento de adequação às novas normas exigidas pelo estatuto do torcedor, que envolvem uma série de pareceres, a serem obtidos perante os órgãos competentes. Salientamos que os trâmites para a emissão dos documentos estão em pleno andamento. As medidas administrativas estão sendo tomadas pela gestão do equipamento com a maior celeridade possível, afim de sanar as dificuldades e garantir o pleno funcionamento do estádio. Destaca-se que, atendidas as exigências, serão adotadas as medidas por parte da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer para viabilizar a realização de jogos com totais condições de segurança.

Sobral Veja mais sobre: noticias