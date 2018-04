NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Secretaria da Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp) informa que está adotando os procedimentos necessários para minimizar os transtornos causados pelas chuvas dessa quarta-feira (11/04). Informa ainda, através do Setor de Limpeza Urbana, que a limpeza na Rua São Francisco, no bairro Parque Santo Antônio, será realizada nessa sexta-feira (13/04). O caso do terreno baldio, na referida rua, foi encaminhado à Coordenadoria de Fiscalização da Secretária do Urbanismo, para que o proprietário seja identificado. A Secomp solicita a colaboração da população no que diz respeito à correta destinação dos resíduos sólidos, ao mesmo tempo em que se solidariza com a população e lamenta os transtornos.

