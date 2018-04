A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, informa que a limpeza nas ruas Dr. Guarani, Gerardo Rangel e Dr. Mont'Alverne, no Bairro Derby, foram iniciadas na manhã desta segunda-feira (30/04). Devido ao feriado do Dia do Trabalhador, nesta terça-feira (01/05), as atividades serão suspensas e retomadas na quarta-feira (02/05).

