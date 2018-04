NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOBRAL

A Secretaria da Saúde informa que os Centros de Saúde da Família estão abastecidos com anticoncepcionais injetáveis mensal e trimestral e que nos últimos meses não houve o desabastecimento de medicamentos injetáveis usados no planejamento familiar. A secretaria informa ainda que orienta a seus profissionais a atender com respeito e gentileza todos os pacientes. Toda denúncia é apurada como preconiza a boa prática de gestão, corrigindo distorções uma vez constatadas.

