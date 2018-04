NOTA DE ESCLARECIMENTO DO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), através da Gerência de Água, informa que funcionários estiveram hoje (03/04) no Residencial Nova Caiçara e constataram a normalidade do abastecimento, inclusive no 4º andar do Morro da Macaca, área mais elevado do conjunto habitacional (imediações do Detran).





O SAAE pede a compreensão dos moradores e destaca que trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.





Para reclamações, solicitações, sugestões ou esclarecimentos, a população pode entrar em contato com o SAAE através da Central de Atendimento pelo telefone 0800-283-0195.