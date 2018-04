NOTA DE REPÚDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA (APS)

A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) em nome dos seus associados, agentes penitenciários do Estado do Ceará, repudia as diversas matérias veiculadas sobre a ação do Ministério Público do Ceará (MPCE), a respeito de uma suposta organização criminosa instituída dentro do nosso sistema penitenciário.





Doravante, jamais compactuaremos com qualquer ilícito que venha a ser cometido por qualquer agente público, dentro ou fora do sistema penitenciário, porém não podemos corroborar com o que está sendo veiculado, já que esta operação tem por finalidade apurar supostos ilícitos cometidos deste a última paralisação da categoria, nivelando todos agentes por baixo, numa verdadeira “caça às bruxas”, pois vejamos:





Dos sete investigados, pesa contra eles diferentes denúncias, as quais muitas delas não mostram ligação com as demais, assim não sendo, algo esquematizado e sistemático.





Logo, não é cabível que tais denúncias possam a recair sob a responsabilidade de todos os agentes penitenciários, sobretudo macular uma instituição inteira por possíveis desvios de condutas individuais.





Reforçamos que não compactuarmos com condutas ilícitas, pelo contrário, diante da nossa incansável busca por direitos e pelo exemplar funcionamento das instituições, pedimos que haja apuração, porém, é preciso cautela e zelo com as informações repassadas à imprensa. É importante que essas informações sejam buscadas junto a quem vivencia a problemática diariamente.





Dentro da dinâmica de conduta da maioria dos profissionais do sistema, que é pelo zelo da legalidade e da moralidade pelo serviço público, acreditamos que são imparciais e impessoais, pois se tratam de homens e mulheres honradas que integram uma categoria que há tempos é esquecida. Porém, na busca por melhorias, são logo rechaçados pelo governo que prefere tirar a credibilidade toda essa luta!