NOTA EM DEFESA DA POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ

O Sinpol-CE manifesta profundo pesar pelo lamentável episódio ocorrido na manhã desta quinta-feira (26/04), com o delegado Romério de Almeida, titular do 34° Distrito Policial, afastado do cargo preliminarmente em razão de uma investigação iniciada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NUINC) do Ministério Público do Ceará (MPCE).





Na manhã de hoje, a categoria policial civil foi surpreendida pela notícia que o referido delegado encontrava-se ferido a tiros, ato cometido em um momento de inconformismo em virtude da tamanha exposição dada ao caso pelo Ministério Publico na imprensa, mesmo estando a investigação ainda em fase incipiente.





Em razão desses fatos, o Sinpol-CE manifesta seu desagravo, que contempla também outros casos semelhantes em que o MPCE tem agido de forma açodada, se precipitando em divulgar à imprensa investigações nas quais ao final não se vê efetivas denúncias.





O Sindicato deixa claro que não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita, de modo que ressalta apoio irrestrito à apuração de transgressões por parte dos servidores públicos, porém, de forma RESPONSÁVEL e RAZOÁVEL.





Lamentamos a maneira como policiais civis escrivães, inspetores e delegados têm sido tratados pelo MPCE, a quem cabe também o devido cuidado em evitar condutas precipitadas na divulgação de nomes e imagens de profissionais, pois mesmo se provando em momento posterior a inocência, fica difícil limpar a nódoa que impregnada na vida do profissional e da categoria. Em tempo, torcemos pela plena recuperação do delegado Romério de Almeida e para o restabelecimento da sua atuaçao profissional.





A diretoria.